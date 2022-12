Ghilarza

Doppio appuntamento con la rassegna promossa dal Gruppo Onnigaza

Devoti e devozioni espresse attraverso i canti e la musica tradizionali e alla preparazione del cibo come ringraziamento saranno i temi attorno ai quali si svilupperà quest’anno “Non solo Incontri di Musica Popolare”, l’iniziativa promossa a Ghilarza dal Gruppo Onnigaza e giunta alla XXXVII edizione.

Due le date da segnare in calendario: giovedì 8 e domenica 11 dicembre. L’iniziativa del Gruppo Onnigaza, svolta ancora una volta con la collaborazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, si svolgerà nell’Auditorium comunale di Ghilarza, con inizio alle 17 in entrambe le giornate.

Questo il programma dal titolo Devotos e Devotzione.

Durante il primo appuntamento (giovedì 8 dicembre) Marcello Marras e Marinella Marras parleranno della devozione in musica nella tradizione ghilarzese.

Marcello Marras, antropologo, proporrà un intervento sui suoni e canti sacri dei repertori maschili di Ghilarza, mentre Marinella Marras, storica delle tradizioni popolari, interverrà proponendo alcune osservazioni e riflessioni legate ai repertori delle preghiere cantate delle donne. Con particolare riferimento alla comunità ghilarzese si parlerà di canti, di novene, delle trasformazioni avute negli ultimi decenni, di alcune pratiche ormai scomparse.

Marcello Marras, antropologo, direttore del Centro servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, dal 2007 al 2014 è stato docente di Etnocoreografia della Sardegna e di Laboratorio e studio della musica sarda nel corso di Etnomusicologia presso il Conservatorio Statale di Musica “G. P. da Palestrina” di Cagliari. Ha dedicato la tesi di laurea ai Carnevali di Aidomaggiore e Ghilarza. Da circa trent’anni conduce ricerche sull’uso della musica, sul fare musica e sul Carnevale in Sardegna. Ha pubblicato il libro Un paese in ballo – Danza e società nel carnevale seneghese (Condaghes Edizioni) e diversi saggi: Il ballo a Carnevale, il Carnevale è ballo in Il ballo sardo: storia identità e tradizione (edizioni Taranta);

Musica, Canti e balli nel Carnevale di Aidomaggiore e Ghilarza in Maschere e doni, musiche e balli di Luisa Orrù (CUEC), Musiche e suoni del Carnevale in Barbagia in “Maschere e carnevale in Barbagia”, etc. E’ stato curatore scientifico, con Marco Lutzu, dei Volumi 8 e 9 Strumenti musicali, dell’Enciclopedia della Musica Sarda pubblicata da L’Unione Sarda, Cagliari, 2012.

Marinella Marras, storica delle tradizioni popolari, operatore culturale, da circa vent’anni lavora presso gli uffici della lingua sarda. Ha dedicato la tesi di laurea alle feste dei novenari campestri di Ghilarza. Da oltre trent’anni si occupa di tradizioni popolari e conduce ricerche nell’ambito delle tradizioni sarde, in particolare sulle feste lunghe e le feste religiose, l’abbigliamento, la musica di tradizione orale soprattutto balli e repertori femminili, il cibo. Sugli stessi argomenti ha pubblicato diversi saggi; ha curato il testo della voce Ghilarza per il Dizionario dei Comuni della Sardegna per Delfino Editore; ha realizzato diversi materiali didattici in lingua sarda.

Domenica 11 dicembre, invece, in collaborazione con l’Istituto Superiore Etnografico di Nuoro, verrà proiettato il film S’Impinnu (Il voto) di Ignazio Figus e Cosimo Zene, preceduto da una presentazione a cura del regista Ignazio Figus.

Il film, prodotto dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico, racconta i preparativi che ogni anno si ripetono a Nule per mantenere l’impegno, preso come voto di ringraziamento, da parte Antonio Manca rientrato sano e salvo dalla Guerra di Crimea. Continua a rispettare s’impinnu una discendente di Antonio Manca, Antonianzela che per diversi giorni, aiutata in diverse forme dai suoi compaesani che offrono, cibo, soldi e lavoro, dirige tutto il lavoro affinché per la festa di Sant’Antonio il pane e il formaggio possano essere ridistribuiti all’intera popolazione e così il voto possa essere sciolto ancora una volta. Il voto, il cibo, la partecipazione, il dono, il paese… la devozione: il film è un interessante documento antropologico.

Ignazio Figus è il responsabile del Settore Produzione Audiovisuale e Promozione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico.Formatosi nella produzione documentaristica presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, dove lavora dal 1987 (attualmente è responsabile del settore Produzione Audiovisuale e Promozione), ha curato l’attività audiovisiva istituzionale dell’Ente firmandone la fotografia e il montaggio. Il passaggio alla regia risale al 1996 con il documentario Giorni di Lollove, incentrato sulla descrizione di momenti festivi e di vita quotidiana della piccola frazione di Nuoro. A questo primo lavoro seguono, nel 1997 Il Lino a Busachi sulla produzione e lavorazione del lino nel piccolo centro del Barigadu, nel 2000 Toccos e Repiccos – Campanari in Sardegna che si propone di documentare quanto ancora resta in Sardegna del mondo dei campanari, nel 2004 Dogon in Barbagia, la singolare cronaca della permanenza di un gruppo di danzatori e musicisti Dogon a Mamoiada e nel 2008 Brokkarios – Una famiglia di vasai che descrive la vicenda umana e professionale di una famiglia di ceramisti che vive e opera a Siniscola, nella Sardegna Orientale. Alcune collaborazioni esterne all’ISRE hanno dato luogo a significative produzioni tra le quali si ricordano Il racconto dei nuraghi (Centro Studi Culture Mediterranee – 1997), Mario Delitala,

l’armonia totale dell’arte (ISRE – Ilisso – 1999), Giuseppe, pastore di periferia (condiVisioni – 2004, Trittico Pastorale (condiVisioni – 2008), Il Coraggio e la Poesia (Comune di Ittiri/Ass.ne Pro Loco di Ittiri – 2010), La cena delle Anime (ISRE – 2017). Attualmente sta lavorando alla realizzazione di un progetto filmico sull’alimentazione sostenibile.

Cosimo Zene, nativo di Nule e residente a Londra, è Capo del Dipartimento di Studio delle Religioni alla School of Oriental and African Studies (SOAS), Università di Londra, dove nel 1994 ha ottenuto il PhD in Antropologia Sociale (The Rishi of Bangladesh, 2002 RoutledgeCurzon). Di recente ha pubblicato vari articoli sul dono in Sardegna e una monografia sulla ricerca condotta a Nule (SS) dall’antropologo danese Andreas F. W. Bentzon (Dialoghi Nulesi, ISRE 2009). Il suo interesse per gli studi gramsciani lo ha portato ultimamente ad occuparsi della connessione Subalterni/Dalits incentrata sulle filosofie politiche di Gramsci e Ambedkar (The Political Philosophies of Antonio Gramsci and B. R. Ambedkar, Routledge 2013). S’Impinnu (Il Voto), realizzato con Ignazio Figus, è il suo primo lavoro cinematografico.