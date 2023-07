Devastato dal fuoco dei piromani, il parco di San Michele rinasce e riapre tra una settimana

Riaprirà tra quattro giorni il parco di San Michele. Sono ancora in corso le ultime bonifiche e le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco sul colle che ospita il castello medievale che ieri è stato aggredito da un incendio. “Oggi terminano le bonifiche e inizia la fase di recupero del parco”, spiega il vicesindaco Giorgio Angius, anche oggi sul posto, “non abbiamo ancora una data sulla riapertura. Ma ci vorranno 3 o 4 giorni ancora, al massimo una settimana per sistemare le staccionate e ripristinare i percorsi e presidi di sicurezza”.

Ancora non è stata fatta una stima completa dei danni. Secondo le primissime ricostruzioni sarebbero andati in fumo 7 ettari di macchia mediterranea nell’incendio che ieri si è sviluppato nel parco di San Michele. Le indagini sono partite. Probabilmente c’è la mano dell’uomo dietro il gesto. Un piromane avrebbe innescato il rogo nella zona di via Is Cornalias verso le 17:30 e da lì le fiamme, spinte dal maestrale, hanno raggiunto il parco.

C’erano due manifestazioni, ma nessuno è rimasto ferito: tutti sono scappati subito. Nessuna abitazione della zona è stata aggredita dal fuoco. In salvo anche il castello, la pineta storica e quasi tutti gli alberi.