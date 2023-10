Devastante incendio a Olbia, concessionaria e auto avvolte dalle fiamme: ferito un operaio

Un vasto incendio è scoppiato nella zona industriale di Olbia, avvolgendo tutta la concessionaria Renault. L’incendio, partito probabilmente da un forno esploso all’improvviso, ha coinvolto gran parte delle strutture e alcune autovetture. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Arzachena, quattro di Olbia e un’autobotte di grande capacità direttamente dal distaccamento aeroportuale di Olbia. Una trentina gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento, andate avanti per quasi due ore. Un operaio, in seguito alla prima esplosione, è rimasto ferito ma, fortunatamente, non si trova in gravi condizioni. L’incendio è stato domato: sono numerose le auto finite in cenere, i danni si preannunciano molto ingenti.