Devastante incendio a Monastir, distrutte querce e pagliai: 150 ettari in cenere

Centocinquanta ettari di querce e vegetazione varia in cenere, stessa sorte per alcuni pagliai. È pesante il primo bilancio d terribile e vasto incendio scoppiato nelle campagne di Monastir, con il fumo e la cenere che, insieme all’odore fortissimo di bruciato, sono arrivati, sospinti dal vento, addirittura sino a Quartu Sant’Elena. Canadair, Protezione Civile, Corpo forestale e semplici volontari, oltre ai Vigili del fuoco, hanno battagliato per ore contro i roghi.

E proprio dai social arriva il racconto di un volontario del Gauf, Antonio Mascia: “Per dovere di cronaca, in onore di chi rischia la vita sul fuoco, voglio informarvi che nell’azienda interessata dal fuoco di ieri a Monastir c’eravamo noi. La casa dei proprietari è stata salvata dal nostro intervento, la cosa più bella sono state le loro parole di stima e affetto nei nostri confronti, nonostante la tragedia che stavano vivendo. Un pagliaio è andato in fiamme, l’abitazione con tetto in legno, per la maggior parte è stata salvata grazie a continui spruzzi d’acqua”.