Devastante incendio a Cagliari, distrutto lo studio dentistico Falconi: inceneriti macchinari e poltrone

Uno studio dentistico totalmente distrutto. Dalla sala d’accoglienza sino alle stanze dove Alessandro e Roberto Falconi, insieme al loro team di dieci dentisti, sino a ieri hanno praticato otturazioni ed estrazioni ai loro tanti clienti. Il fuoco non ha risparmiato nulla, arrivando a danneggiare anche il terzo e quarto piano del palazzo tra via Nazario Sauro e via Mameli, che ospitano uffici della Regione. I danni sono molto ingenti, al momento fare una conta esatta è impossibile: i vigili del fuoco dovranno poi scoprire le cause del mega rogo. Sinora, stando a quanto trapela, potrebbe essersi trattato di un corto circuito, ma le indagini vanno avanti e in campo ci sono anche i carabinieri, che attendono di ricevere una prima relazione dai pompieri. Nella zona ci sono almeno due telecamere, i loro filmati potrebbero tornare utili per definire eventuali responsabilità. Ciò che è certo è che dello studio di due noti dentisti cagliaritani non è rimasto più nulla: sedie, poltroncine, mobili, tutto divorato dalle fiamme.

Il palazzo potrebbe essere dichiarato totalmente inagibile, salvo sorprese. Le pareti sono tutte annerite, il fumo è penetrato sino all’ultimo piano e sono numerose le finestre rotte.