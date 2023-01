Deu ci seu, Claudio Ranieri: domani alle 9,45 grande festa all’aeroporto per l’arrivo del grande mister. E’ arrivata anche la locandina dei Cagliari club: un Welcome Day davvero speciale per Sir Claudio, si prevedono centinaia di tifosi all’aeroporto di Elmas per abbracciare l’allenatore più amato nella storia del Cagliari, che torna in rossoblù dopo 30 anni. Il tam tam sui social prosegue senza interruzione, chi a quell’ora non avrà impegni di lavoro vorrà essere presente. Per Ranieri un martedì tutto di corsa: l’arrivo a Elmas, la presentazione ufficiale, il primo allenamento coi suoi nuovi ragazzi e i summit di mercato col ds Bonato. L’ultima pazza idea è il portiere Sirigu, che ha dichiarato che scenderebbe in serie B soltanto per il Cagliari. E ci sarà subito da decidere se fare tornare o meno Nainggolan. Ma intanto, la festa e la grande accoglienza.

