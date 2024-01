Solarussa

Proiezione organizzata dal Comune e dalla Pro loco

A Solarussa un appuntamento per rivivere il “viaggio unico e irripetibile” nella storia del Cagliari Calcio.

Nei locali di Casa Sanna, sabato 27 gennaio, sarà proiettato alle 17 il film documentario “Deu ci seu”, di Michele Badas, Michele De Murtas e Nicolò Falchi.

Il film racconta l’esodo più imponente nella storia dello sport in Sardegna: nel giugno 1997, circa 20.000 persone si mettono in viaggio dalla Sardegna verso Napoli per assistere al drammatico spareggio-salvezza tra il Cagliari e il Piacenza. Una partita di calcio che ammette solo un risultato: la vittoria.

Non andò a finire bene, nonostante la passione dei tifosi: la sconfitta per 1-3 mandò i i rossoblù in serie B.

L’evento di sabato 27, organizzato dal Comune di Solarussa e dalla Pro loco, è a ingresso libero e gratuito.

Sabato, 20 gennaio 2024