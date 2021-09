Detriti e rifiuti vicini alla scuola, il Comune di Cabras risponde: “Stiamo intervenendo noi, dopo anni di trascuratezza”

“Sorprende molto che la polemica nasca proprio nel momento in cui ci stiamo adoperando per ripulire la zona Donna Annetta, che per lungo tempo, negli anni, è stata poco considerata – ha dichiarato il Sindaco Andrea Abis -. Si tratta di un’area sulla quale noi riponiamo grande attenzione anche perché a brevissimo vi sorgerà il polo scolastico dell’infanzia”.

In risposta alle polemiche comparse sul quotidiano online LinkOristano, relative ai rifiuti presenti nella zona Donna Annetta, l’amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Abis rende noto che proprio in questi giorni sono in atto gli interventi di decoro urbano che fanno parte della programmazione amministrativa.

Durante le prime due settimane di agosto nelle vie Donna Nibata, Fermi e Kennedy, in prossimità delle scuole di via De Gasperi, è iniziata l’operazione di potatura e trinciatura, che si sta concludendo in questi giorni, dopo la pausa obbligata dei giorni di Ferragosto, dovuta alla chiusura delle discariche per lo smaltimento. È imminente la rimozione delle canne e dei rifiuti che per molti anni sono stati accumulati in un terreno adiacente l’abitato.

“È nei nostri progetti fin da subito la valorizzazione del verde urbano, anche con la piantumazione di alberi ad alto fusto in aree ben precise dell’abitato. In questo modo si va a compensare la necessaria rimozione delle piante che causavano problemi al passaggio dei pedoni su alcuni marciapiedi – ha aggiunto il Consigliere delegato al decoro urbano Carlo Carta -. Una delle zone individuate è proprio quella in prossimità della scuola, che diventerà presto un punto d’incontro piacevole per adulti e bambini”.