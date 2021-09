Detriti e rifiuti, a Cabras una discarica vicino alla scuola materna

Cabras L’area in via De Gasperi avrebbe dovuto essere valorizzata come verde pubblico

Una collina di detriti e rifiuti a Cabras domina un terreno in via De Gasperi, all’angolo con via Kennedy, in un’area che era stata destinata a verde pubblico, poco distante dalla scuola materna.

C’è il rischio che qualche bambino si avventuri a giocare sulla quella collina della vergogna, segnalano alcuni abitanti del quartiere.

L’area da diversi anni è in totale abbandono e viene utilizzata come discarica.

Terra di scavo e macerie sono state gettate lì nel tempo, assieme a tanti rifiuti: ora danno ospitalità a topi e zecche ed espongono gli abitanti della case vicine a seri rischi.

Gli abitanti sperano che dopo questa ennesima segnalazione il Comune intervenga per far ripulire la zona.

Sulla collina di detriti si è raccolto ogni tipo di rifiuto

Giovedì, 2 settembre 2021

Fonte: Link Oristano