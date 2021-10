Arrestato dagli Agenti del Commissariato di Carbonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di munizioni.

Nella prime ore del mattino l’equipaggio della Volante del Commissariato di Carbonia, nel transitare in una via centrale, ha notato un uomo dall’atteggiamento sospetto nei pressi di un distributore automatico di una farmacia. L’uomo è stato riconosciuto dagli stessi Agenti per i suoi numerosi precedenti di polizia, e pertanto è stato fermato per un accurato controllo.

Sin da subito il 40enne, originario di Carbonia, ha mostrato segni di nervosismo facendo insospettire ulteriormente i due poliziotti. Infatti, dal controllo è emerso che l’uomo teneva occultato nei pantaloni un piccolo contenitore di latta con 6 dosi di eroina pari a circa 1 gr, più una ulteriore dose di cocaina. Nel portafoglio era custodita la somma di 725€ suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire altri due involucri di marijuana, circa 5 gr. e materiale per il confezionamento. Inoltre, sono state trovate, occultate nella pancia di un peluche, tre cartucce da fucile calibro 24 con pallini da 8mm.

Condotto in Commissariato è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed indagato anche pe la detenzione illegale di munizioni.

Nella mattina si terrà l’udienza di convalida.

L'articolo Detenzione illegale di munizioni e spaccio di droga: arrestato a Carbonia proviene da Casteddu On line.