Detenzione e spaccio di stupefacenti, 3 arresti a Portoscuso.

Il 23 dicembre, a Portoscuso, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Iglesias durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti:

un31enne, residente Portoscuso, disoccupato, con pregiudizi di polizia,

un38enne, residente Portoscuso, disoccupato, con pregiudizi di polizia,

un44enne, residente Portoscuso, disoccupato, incensurato,

i quali durante una perquisizione domiciliare, nell’abitazione comune dei primi due uomini, venivano trovati in possesso di complessivamente 23 gr. di sostanza stupefacente tipo eroina,13 gr. di sostanza stupefacente tipo cocaina, 2 gr. di sostanza stupefacente tipo marijuana, una siringa già pronta all’uso contenente eroina, un bilancino di precisione, un’agenda con contabilità dell’illecita attività, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 100 euro, presumibile provento di spaccio. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata. I tre, tratti in arresto, su disposizione dell’A.G. sono stati ristretto in regime di arresti domiciliari presso le loro abitazioni, in attesa di essere sottoposti all’udienza con rito per direttissima fissata per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

L'articolo Detenzione e spaccio di stupefacenti, 3 arresti a Portoscuso proviene da Casteddu On line.