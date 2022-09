Detenzione e spaccio di droga, operaio denunciato a Selargius.

Ieri a Selargius i Carabinieri hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti un 46enne del luogo, operaio con precedenti denunce a carico. Al termine di una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di complessivi 7 grammi di cocaina, di 50€ in banconote di piccolo taglio, probabile provento di precedente attività di spaccio, di due bilancini elettronici di precisione e di materiale vario per il confezionamento in dosi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà custodito in attesa di essere versato all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

