Detenzione e spaccio di droga, 21enne cinese in carcere a Uta: dovrà scontare oltre 8 anni

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Villanova hanno dato esecuzione ad un ordine per l’espiazione di pena detentiva, a seguito della cessazione della misura alternativa alla reclusione carceraria, per il sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo proveniente dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano. Il vecchio ed il nuovo provvedimento riguardano un ventunenne cittadino cinese residente a Cagliari, che si trovava ai domiciliari nella propria abitazione all’atto della cattura. Il provvedimento proveniente dalla Lombardia prevede che il giovane dovrà espiare la pena di 8 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine della notifica del provvedimento, lo straniero è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, così come disposto dall’autorità giudiziaria.