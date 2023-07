Detenuto con problemi aggredisce un agente nel carcere di Massama: 15 giorni di cure

Oristano

La denuncia del sindacato Uil-Pa

Un detenuto ospite nel carcere di Massama, questa mattina, si è rifiutato di rientrare in cella, e dopo aver messo in atto una resistenza passiva, ha aggredito un agente procurandogli delle lesioni.

Il poliziotto è dovuto ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso di Oristano.

La denuncia per l’ennesima violenta aggressione a danno di un agente della polizia penitenziaria è stata resa nota da Michele Cireddu, segretario regionale del sindacato Uil-Pa.

“Questa volta lo scenario è il carcere di Massama”, spiega Cireddu, “dove un detenuto con problemi psichiatrici si è inizialmente rifiutato di rientrare nella propria camera ed ha iniziato ad inveire nei confronti dell’agente della sezione, per poi passare alle vie di fatto. Lo ha minacciato e poi colpito in maniera improvvisa con estrema violenza. L’agente è stato poi accompagnato al Pronto soccorso del San Martino, dove è stato dimesso con 15 giorni di prognosi salvo complicazioni. Continua inesorabile il triste stillicidio di aggressioni, il detenuto facinoroso, da diversi giorni minacciava di mettere in atto gesti autosoppressivi per ottenere cose vietate dal regolamento”.

“Gli agenti ovviamente non hanno ceduto ed hanno intensificato i controlli”, prosegue Cireddu, “ma come risposta l’addetto al controllo della sezione ha subito una brutale aggressione”.

“I detenuti più facinorosi purtroppo utilizzano ogni stratagemma per cercare di violare le leggi anche all’interno degli Istituti penitenziari e, la tendenza a mettere pressione psicologica nei confronti del personale di polizia, con gesti anti-conservativi sta registrando una preoccupante crescita”, sostiene ancora Michele Cireddu, segretario regionale del sindacato Uil-Pa. “Ormai gli agenti lavorano costantemente in condizioni impossibili: sono numerose le aggressioni, le minacce, i gesti autolesionistici, i tentativi di suicidio, sono costantemente gestiti dal personale di Polizia Penitenziaria che subisce una mole di stress da lavoro correlato oltre il limite della sopportazione umana. Senza un intervento politico urgentissimo che possa riformare radicalmente il sistema penitenziario non e’ difficile prevedere situazioni sempre piu’ tragiche ed impossibili da gestire. Al poliziotto aggredito va la nostra solidarietà, con l’auspicio che non ci siano ripercussioni fisiche e psicologiche causate dalla vile aggressione subita”.

Giovedì, 6 luglio 2023