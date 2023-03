Detenuta ha un malore, salvata in carcere per la quinta volta in pochi giorni

Sassari

La vicenda resa nota dalla Uil che polemizza

Una detenuta della casa circondariale di Sassari è stata soccorsa per la quinta volta in pochi giorni da alcune poliziotte che le hanno salvato la vita. E’ stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime.

La notizia è stata resa nota dalla Uil polizia penitenziaria.

“E’ stato il quinto malore grave, avvenuto in pochi giorni per una detenuta con gravi problemi di salute legate ai trascorsi da tossicodipendente”, ha spiegato il segretario regionale del sindacato, Michele Cireddu. “Verso le 3, l’agente durante uno dei frequenti controlli, si è accorta immediatamente che la detenuta era nel bagno della camera in una posizione che faceva presupporre stesse accusando un malore. Prontamente ha dato l’allarme e la detenuta è stata inizialmente soccorsa dal medico dell’Istituto per poi essere trasportata in ospedale in pericolo di vita. Dopo qualche minuto dall’arrivo in ospedale ha perso conoscenza e non reagiva agli stimoli, allo stato attuale si trova ancora ricoverata in prognosi riservata”.

“Salvare vite umane nella altre forze di polizia determina un elogio, per l’amministrazione penitenziaria sono azioni di routine non meritevoli nemmeno di un ringraziamento”, ha commentato con tono polemico il segretario Cireddu.

Lunedì, 13 marzo 2023