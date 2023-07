Deteneva cocaina, eroina e marijuana in casa: arrestato

Carbonia

Si tratta di un quarantaseienne, già noto alle forze dell’ordine

Tredici grammi di cocaina, venti grammi di eroina, settantasette grammi di marjuana, diciannove piantine di marjuana in vegetazione, cinque bilancini di precisione e settecentottanta euro. È quanto la polizia ha rinvenuto a casa di un uomo di 46 anni, in seguito a una perquisizione.

L’uomo, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

L’operazione, svolta dalla polizia della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias, insieme agli operatori della volante del Commissariato di Carbonia, è stata eseguita sulla scorta di informazioni acquisite in una pregressa attività di indagine nell’ambito del piano di contrasto dell’attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, infatti, ritenevano che fosse ancora dedito all’illecita attività di spaccio.

Questa mattina l’uomo è comparso davanti al giudice, che ne ha convalidato l’arresto. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Sabato, 8 luglio 2023