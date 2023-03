Desulo ora ha paura: minacce di morte al vicesindaco dopo quelle alla marescialla dei carabinieri

Minacce di morte al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del comune di Desulo, nel nuorese, Sebastiano Maccioni, attraverso una lettera anonima. Si tratta della terza intimidazione in provincia di Nuoro dopo quelle ai due marescialli dei Carabinieri, la vice comandante della stazione di Desulo e il comandante della stazione di Orosei. Il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi ha deciso convocare per domani alle 10 il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con i sindaci interessati. Obiettivo è fare il punto della situazione in questa preoccupante escalation di terrore e dare un forte segnale di vicinanza da parte dello Stato.

“Un atto grave e vigliacco che colpisce un amministratore locale impegnato a lavorare con dedizione per il benessere della propria comunità e che si aggiunge ad altre preoccupanti intimidazioni subite recentemente da esponenti delle forze dell’ordine”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, esprime la sua solidarietà e quella dell’intera Giunta al vicesindaco di Desulo, Sebastiano Maccioni “Bisogna fermare questa spirale di odio e violenza che, oltre a mettere a rischio l’incolumità delle vittime, è un freno allo sviluppo di tutta l’isola”, conclude il presidente Solinas.