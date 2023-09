Desulo, le vecchie glorie del Cagliari in campo per il reparto di Pediatria del Brotzu

Le vecchie glorie del Cagliari calcio in campo per il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Brotzu: una giornata di festa e solidarietà quella che si è svolta ieri a sostegno dei piccoli pazienti malati che vengono presi in cura nel nosocomio del capoluogo sardo. Un quadrangolare di calcio, lo sport per eccellenza più amato,

disputato dalla rappresentativa Desulo, Cagliari calcio vecchie glorie, rappresentativa Barbagia e Cra regione (medici e infermieri) che per ore ha visto nello stadio comunale “Andrea Fulgheri” i tiri in rete calciati a favore del reparto pediatrico. Una raccolta fondi, l’ingresso era con libera offerta, un incontro sportivo per un fine benevolo. Il territorio lotta da anni contro i gravi problemi legati alla sanità pubblica, strutture ridotte all’osso dove a volte mancano anche i servizi basilari. Numerosi i movimenti che protestano al fine di richiamare l’attenzione su questa problematica, in testa SOS Sanità Barbagia Mandrolisai che lotta senza sosta contro il progressivo smantellamento dei principali servizi offerti. “Vorrei ringraziare il Sindaco di Desulo Giovanni Melis per la giornata di solidarietà – ha spiegato Giorgio Garau, responsabile segreteria della chirurgia vascolare del Brotzu – non posso esimermi dall’esprimere la gratitudine per il lavoro che in questi anni ha portato avanti. Un uomo dalla grande umanità e dalle importanti doti umane che ha saputo amministrare la macchina comunale in maniera egregia. Ma non solo, ha dimostrato di saper essere attento i progetti di solidarietà, portando a casa importanti risultati, e ha sempre espresso con i fatti cosa significa sensibilità ed attenzione verso le esigenze dei suoi concittadini.

Grazie per aver condiviso questa giornata insieme di solidarietà “Facciamo rete” verso il prossimo” per il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Brotzu di Cagliari”. L’anno 2023 con Aortas Apertas è stato un successo, abbiamo portato lo screening in giro per la Sardegna, il calcio e la solidarietà e abbiamo avuto modo di conoscere persone splendide, professionisti impeccabili e tanta partecipazione

Sono la vostra energia, la vostra curiosità, che ci spingono a dare il massimo ogni giorno nel nostro lavoro, per garantire a tutti la miglior attenzione”.