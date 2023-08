Desulo, attende da giorni il ritorno del padrone morto: la storia di Snoopy

L’amore e la fedeltà di un animale nei confronti dell’essere umano. È un’immagine immortalata da Alberto Zilaghe e che in poche ore ha fatto il giro del web suscitando commozione per quell’esemplare di cane disteso a terra, innanzi a casa. Da giorni si trova lì, ossia da quando il suo padrone è passato a miglior vita.

“È lì nel vicolo di giorno e di notte di fronte alla sua casa sempre ad attenderlo sperando in un suo ritorno. Quando si dice la fedeltà degli animali che va oltre la morte” racconta Zilaghe. Tutto il vicinato si prodiga per il cagnetto, gli offre cibo, acqua, coccole e cercano di consolarlo. Ma lui da lì non si sposta, in attesa che quelle due mani con cui è cresciuto possano nuovamente accarezzarlo. Purtroppo ciò non accadrà più, ma Snoopy ci spera ancora.