“Il secondo progetto, invece”, prosegue Cuccu, “è una mostra dedicata a Renata Boero, una grande artista che si è affermata anche a livello internazionale per l’uso di pigmenti e sostanze naturali nei propri lavori. Questa colorazione naturale dei tessuti, tra l’altro, trova dei legami e delle connessioni con la nostra tradizione tessile. È la prima volta che Renata Boero e le sue creazioni arrivano in Sardegna, sarà certamente un appuntamento imperdibile”.

“Le risorse in arrivo grazie al bando della Fondazione di Sardegna ci permettono di programmare due importanti progetti”, dichiara soddisfatto il direttore del Murats, Baingio Cuccu. “Il primo, in partenza ad aprile con durata fino a luglio, riguarda una mostra sui designer sardi che si sono cimentati sul tema della tradizione rivisitata in chiave contemporanea. Presentremo i progetti e le collaborazioni dei maggiori talenti del design sardo – circa una ventina, stiamo ancora completandola lista – che sono stati capaci di creare delle connessioni fra tradizione e contemporaneità”.

