La Polizia, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha arrestato un giovane ventenne di Oristano, responsabile di numerosi furti avvenuti in città.

Gli agenti della quadra Mobile della Questura, dopo le indagini, hanno identificato il giovane responsabile di aver compiuto numerosi furti all’interno di alcune chiese cittadine, di attività commerciali, parcometri e ignari cittadini.

Già l’estate scorsa, si era reso responsabile di numerosi reati contro il patrimonio tra i quali un ingente furto compiuto in danno di una coppia di turisti tedeschi che, durante la vacanza nella borgata marina di Torregrande, erano stati vittima del malvivente.

Il giovane, dopo aver preso di mira i malcapitati, approfittando di un momento di distrazione non ha esitato ad introdursi all’interno del loro camper e fare razzia degli oggetti di valore ivi custoditi. In quell’occasione le forze messe in campo dalla Polizia di Stato, hanno consentito di risalire all’autore del furto e ritrovare parte della refurtiva nascosta nella vicina pineta di Torregrande, rinvenuta assieme al provento di altri furti compiuti lungo le spiagge del Sinis.

Il giovane in quell’occasione fu sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora, terminata la quale, tornato a Oristano, non ha esitato a mettere nuovamente in atto la sua condotta criminale.

Numerosi i furti posti in essere dal pregiudicato, in particolare due in danno delle casse automatiche installate nei parcheggi della locale via Cagliari, due all’interno della Cattedrale di “Santa Maria Assunta” di Oristano e ben quattro raid compiuti all’interno del santuario “Madonna del Rimedio” di Donigala, in occasione dei quali il parroco si è visto costretto a limitare gli orari di accesso a discapito dei fedeli che si recavano per i momenti di preghiera.

Assieme a un minore, qualche mese fa aveva tentato di rubare all’interno di edifici di proprietà del Comune di Oristano non riuscendo nell’intento ma danneggiando parti degli arredi.

Ladro seriale di biciclette, personale della Squadra Mobile riusciva ad attribuirgli due furti ai danni di cittadini oristanesi. I mezzi poi venivano rinvenuti e consegnati ai legittimi proprietari.

In un episodio nel lungomare di Torregrande il malvivente, confondendosi tra i turisti, dopo aver infranto il vetro di un veicolo in sosta, asportava un borsello ivi custodito. In seguito tentava di utilizzare le carte di credito trovate all’interno ma personale della Squadra Mobile riusciva a recuperarle unitamente ai documenti che venivano restituiti ai legittimi proprietari.

In ultimo, qualche notte fa, dopo aver forzato la porta di ingresso di una attività commerciale, asportava dall’interno un tablet e altro materiale che poi cercava di rivendere; anche in questo caso il giovane veniva però identificato grazie alle telecamere e la refurtiva restituita al titolare del negozio.

Il giovane, destinatario della misura di prevenzione dell’avviso arale del Questore di Oristano, ha continuato comunque a vivere del provento di furti che commetteva quasi giornalmente.

Malgrado gli stratagemmi ideati per nascondere la refurtiva e camuffare gli abiti che utilizzava in occasione dei raid predatori, grazie ai numerosi impianti di video-sorveglianza presenti in città e alle certosine indagini della Polizia di Stato, il soggetto è stato compiutamente identificato, sottoposto a misura cautelare disposta dal G.I.P. e parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

