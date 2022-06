Dermatologia, Aou Cagliari in campo contro tumori cutanei - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Dermatologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari in campo contro i tumori cutanei insieme alla Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) sostenuta da LaRoche-Posay.

Quest'anno i protagonisti della campagna di prevenzione al melanoma, "Save Your Skin", saranno i nei, macchie della pelle dovute dall'accumulo di melanociti, cellule che producono melanina, responsabile del colore della pelle e dell'abbronzatura.

Sabato 18 giugno, negli ambulatori in via Ospedale 46 si effettueranno consulti gratuiti con i dermatologi del San Giovanni di Dio. Per chi non è riuscito a prenotare la visita o non può recarsi di persona c'è la possibilità di richiedere un consulto di telemedicina gratuito di 15 minuti con i dermatologi della Società Italiana di Dermatologia, che verrà effettuato tra il 20 giugno e il 22 luglio (prenotazioni a disponibilità limitata).

Per effettuare il teleconsulto con il dermatologo, è possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.901.757, dalle ore 8.30 alle ore 19.30. L'autoesame- spiegano gli esperti- ovvero conoscere i propri nei e controllarsi regolarmente ogni 4-6 mesi è uno strumento di prevenzione di fondamentale importanza perché consente di individuare modificazioni e l'insorgenza di nuove lesioni sul nascere, richiedendo la visita del dermatologo. La tempestività in questi casi è fondamentale, infatti, intervenire quando la lesione è del tutto iniziale garantisce una guarigione totale per i pazienti affetti da tumori della pelle. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna