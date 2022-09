La Sardegna non fa eccezione. Anche nell’Isola Giorgia Meloni e fa il botto e Fratelli d’Italia conta sei esponenti sardi a Roma tra Camera e Senato. Per il resto tante conferme e un taglio drastico alla squadra del Movimento 5 Stelle, rispetto alle elezioni del 2018.

Tra gli eletti in Sardegna c’è la storica militante Antonella Zedda (vincitrice del collegio uninominale del Sud Sardegna per il Senato), l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis (vincitore collegio uninominale alla Camera del Sud Sardegna) e Barbara Polo (vice sindaco di Ozieri collegio di Oristano). Mentre grazie al proporzionale entrano Giovannino Satta al Senato e Salvatore Deidda (confermato) e Francesco Mura (consigliere regionale) alla Camera.

Forza Italia conferma Ugo Cappellacci alla Camera (vincitore del collegio uninominale dell’area metropolitana di Cagliari e Pietro Pittalis (proporzionale al Senato). La Lega il consigliere regionale Dario Giagoni alla Camera (collegio del Nord Sardegna).

Il Movimento 5 Stelle ridimensiona la folta pattuglia delle scorse elezioni e conferma Ettore Licheri e Alessandra Todde, qualche chances per Emiliano Fenu. Nel Pd la spuntano Marco Meloni (Senato), Silvio Lai e la riconfermata Romina Mura (Camera).

Qualche possibilità anche per la consigliera comunale cagliaritana dei Progressisti Francesca Ghirra, candidata dell’Alleanza Verdi- Sinistra che in Sardegna ha raggiunto il dato più alto in Italia, ma per l’esito definitivo occorre ancora attendere il calcolo dei quozienti a livelli nazionale.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail