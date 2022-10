Deposito gas troppo vicino alle case, è rivolta a Torpè - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 04 OTT - E' rivolta a Torpè contro la costruzione dell'impianto di stoccaggio del gas, nell'area di Istrumpadoglios, nell'immediata periferia del paese, che dovrà servire tutto l'abitato.

La popolazione non ci sta: non è contraria a un servizio di pubblica utilità, ma quell'impianto è troppo vicino alle case per poter garantire condizioni di sicurezza. Allo stesso modo la pensa l'amministrazione comunale del paese, guidata dal sindaco Gavino Sanna: ieri sera il Consiglio riunito in una seduta straordinaria e carica di tensione, ha espresso all'unanimità il proprio parere negativo alla costruzione dell'impianto.

Una presa di posizione chiara e netta da parte dell'amministrazione che chiederà alla società Medea - Italgas, appaltatrice dell'impianto, la sua realizzazione in un'area più lontana dal centro abitato. E intanto il sindaco affiderà un incarico a un legale che porti a un dialogo con la società, incontrerà inoltre il Prefetto di Nuoro Luca Rotondi e i rappresentanti della Regione.

"Convocheremo al più presto l'azienda Medea a cui riproporremo, come già fatto in passato con atti pubblici consultabili sul sito del Comune, di individuare una nuova area dove costruire l'impianto - ha detto il primo cittadino -. Una ricerca che intendiamo portare avanti in collaborazione con tutta l'amministrazione comunale, gli uffici e i cittadini che intendono dare un proprio contributo. Al contempo coinvolgeremo un legale che ci accompagni da subito in questo percorso di confronto e mediazione con l'azienda energetica. Nelle prossime ore incontreremo lo staff del prefetto di Nuoro e ci siamo attivati anche con la Regione affinché si percorrano tutte le interlocuzioni possibili tra istituzioni e portatori di interesse per una buona soluzione del problema". (ANSA).



