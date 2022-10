Deposito gas Torpè, ipotesi spostamento più lontano da case - Sardegna

Il deposito del gas a Torpè si farà, ma probabilmente sarà realizzato più lontano dalle case.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, è questa l'ipotesi a cui sta lavorando il Comune che vorrebbe imporre a Medea lo spostamento dell'impianto, nell'ambito della stessa area individuata dall'Amministrazione, di ulteriori 10-15 metri di distanza dall'abitato.

In questo modo sarebbe garantita maggiore distanza di sicurezza, rispetto a quella già prevista dal progetto originario, e si potrebbero conciliare le esigenze di azienda e residenti, che nei giorni scorsi sono anche scesi in piazza per chiedere lo spostamento del deposito di gnl.

Durante la riunione in Regione tra assessorato dell'Industria, Comune e Medea, quest'ultima, sempre secondo quanto appreso, si sarebbe resa disponibile a valutare la proposta, benché questa comporti un aggravio di costi.



Fonte: Ansa Sardegna