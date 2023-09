Denunciato per omicidio stradale l'85enne che ha investito Luigi Surano a Guspini

E’ stato denunciato per omicidio stradale l’85enne alla guida dell’auto, una Mitsubishi Pajero, che oggi poco prima dell’ora di pranzo ha investito e ucciso Luigi Surano, 38 anni, mentre percorreva in bicicletta la provinciale 65 fra Guspini e Sant’Antonio di Santadi. Sottoposto ai test alcolemici, è risultato negativo. L’anziano ha preso in pieno Gigi, che ha fatto un volo di metri finendo oltre il guardrail.

Intanto, familiari, concittadini e amici piangono Luigi, da tutti chiamato Gigi, amante della bicicletta ma anche esperto motociclista, leader del gruppo Corsari Bikers di Arbus, dove viveva. Sotto choc l’intera comunità: Gigi era conosciutissimo e amato da tutti.