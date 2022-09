È stato fatto salire per evitare ulteriori problemi di ordine pubblico. Ma si è beccato una denuncia per turbativa del comizio elettorale. Il giovane salito sul palco con la bandiera arcobaleno per contestare Giorgia Meloni è un ex studente del Fois. E il liceo cagliaritano l’ha anche lodato nella pagina facebook ufficiale.

Faceva parte di un gruppo di 4 persone che stava creando problemi alle vicino all’area riservata ai disabili. Il servizio d’ordine di Fratelli d’Italia ha segnalato la presenza dei 4. Alla fine il ragazzo è stato fatto salire sul palco, ma sotto stretto controllo delle forze dell’ordine, senza che la sicurezza di Fdi se ne accorgesse. Giorgia Meloni ha poi gestito la contestazione sul palco. Dopodiché il ragazzo è stato identificato e denunciato.

I complimenti del Fois. “Grazie d’essere presente nel rappresentare un mondo migliore possibile con civiltà, cultura, coraggio, creatività e buone maniere, la democrazia è bella per questo”. Sono i complimenti che il liceo artistico e musicale di Cagliari Foiso Fois ha rivolto al giovane che ieri sera è salito sul palco di piazza del Carmine con la bandiera arcobaleno per contestare la leader di Fdi Giorgia Meloni. Un ex studente del Foiso Fois, “in uscita dall’Accademia di Belle Arti di Sassari”, si legge nella pagina Facebook dell’istituto che ha parlato di “civilissima e performatica contestazione”. Il giovane è stato denunciato dalla polizia per “turbativa del comizio elettorale”.

Di tutt’altro avviso Saldatore Deidda. “Un individuo sale sul palco di Giorgia Meloni, con la sua bandiera arcobaleno, parla, gesticola, tocca Giorgia e poi è costretto a lasciare il palco, “smontato” dalle fredda e convinta (lei è così) reazione della stessa Giorgia. Ma quanto è grave che un soggetto sia salito su un palco, passando dalla zona riservata alle persone disabili e arrivi a toccarla?”, ha chiesto il deputato Fdi, “vi immaginate se fosse accaduto al contrario, su un palco dove parlava Letta e Boldrini? Se l’avesse spinta? Se l’avesse colpita? Ovviamente ora sono costretti a gettare acqua sul fuoco e scrivono “si è visto subito che era inoffensivo”. Da cosa? Dalla bandiera Arcobaleno?

Oltre al contestatore LgBt”, aggiunge, “in fondo la piazza ecco i soliti “Antifascisti” indipendentisti che come loro solito vorrebbero impedire gli altri di esprimere il proprio pensiero. Già. Con nessuno dei nostri militanti che ha reagito alle provocazioni, al tentativo di disturbare o a chi evidentemente cercava rogna e aggressioni. Perché Cagliari, la Sardegna deve tollerare questi violenti? Chi c’è dietro questi violenti? Chi da loro protezione e agibilità politica?”

