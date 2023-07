Denunciato 3 mesi dopo il furto di un monopattino, nel frattempo è finito in cella per rapina

Villasor

Giovane identificato dai carabinieri grazie a un video

Un giovane originario della Tunisia è stato denunciato per il furto di un monopattino elettrico, avvenuto a maggio. Ha 19 anni e i carabinieri non avranno bisogno di cercarlo: nel frattempo è finito in carcere, per una rapina.

I militari di Villasor l’hanno identificato grazie alle immagini di un impianto di videosorveglianza.

Le indagini erano partite in seguito alla querela presentata dal proprietario del mezzo: un disoccupato di 27 anni, anche lui tunisino e residente a Villacidro.

I carabinieri hanno scoperto che il diciannovenne, il 31 maggio scorso, alla fermata della stazione di Villasor era sceso dal pullman dell’Arst proveniente da Cagliari, sul quale viaggiava col proprio connazionale.

Fingendo di recuperare una valigia dal bagagliaio del bus e approfittando di un momento di distrazione del proprietario, aveva preso il monopattino elettrico (del valore di circa 300 euro) e si era allontanato rapidamente.

Ora il giovane dovrà rispondere anche dell’accusa di furto con destrezza.

