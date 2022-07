Oristano

I medici potrebbero essere spostati in città

I medici ci sono, i soldi per pagarli pure e c’è anche la legge che proroga il loro contratto fino alla fine dell’anno, dopo la scadenza del 30 giugno scorso. Ma in Provincia di Oristano molti dei 13 medici attualmente impegnati nelle tre Usca, le unità di assistenza delle persone affette positive al Covid, si vedranno costretti ad andare via, lasciando scoperto il servizio reso finora.

E’ il risultato della decisione assunta della direzione della Asl di Oristano, che ha disposto la chiusura a partire da oggi delle due Usca di Ghilarza-Bosa e di Terralba e la prosecuzione dell’attività per la sola Usca di Oristano. Quest’ultimo servizio dovrà quindi farsi carico dei pazienti di tutta la provincia, con un impegno di lavoro impossibile da sostenere per il medico di turno, considerato che dovrà spostarsi da Oristano per visitare anche i pazienti residenti nei paesi più lontani dal capoluogo.

Uno scenario fortemente contestato dal sindacato Cisl Funzione Pubblica che ricorda come i contagi siano in preoccupante aumento.

Trasferimento a Oristano? La decisone di chiudere le due Usca è stata comunicata ieri ad ogni professionista con una mail inviata dall’ufficio amministrativo del servizio. Con la stessa comunicazione si invitano i medici a voler manifestare la loro disponibilità a proseguire nell’attività dell’Usca. E’ probabile però che non tutti i medici finora impegnati a Bosa – Ghilarza o a Terralba, siano disponibili a spostarsi per i prossimi sei mesi, considerato anche che molti di loro hanno un’altra occupazione.

La proroga del contratto dei medici dell’Usca è prevista da una legge regionale, che ha stanziato la cifra di 6 milioni di euro per coprire i costi dei compensi per i prossimi mesi. La stessa legge prevede la possibilità per le Asl di impegnare i medici degli Usca per la copertura dei posti scoperti di guardia medica o guardia medica turistica, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

In questo caso sarà applicata loro la convenzione delle guardie mediche con la riduzione della retribuzione oraria: da 40 euro a 23 euro lorde per ogni ora di lavoro. Una ipotesi, anche questa, che certo non incontra il favore dei medici impegnati finora negli Usca.

La Cisl protesta. Sulla prevista soppressione delle due Usca di Bosa – Ghilarza e di Terralba interviene il segretario della Cisl Funzione Pubblica dell’Ares, Marco Efisio Pisanu.

Pisanu si dice sorpreso della decisione della Asl, considerata “ingiusta nei confronti di professionisti che hanno garantito l’assistenza ai pazienti positivi al Covid, in un periodo molto difficile per tutti i presidi sanitari, ma ancora di più nei confronti dei pazienti, privati di un servizio territoriale irrinunciabile. Una decisione scellerata se si pensa poi al nuovo innalzamento dei contagi da Covid-19, il cui picco è previsto per la fine del mese di luglio”.

Da ricordare che il taglio alle Usca arriva in un momento di grande difficoltà degli altri servizi sanitari territoriali, come l’Adi, o il servizio dei medici di famiglia che si vedranno ora costretti ad assistere pazienti positivi al Covid finora in carico alle Usca soppresse.

Sono circa 1500 le persone che hanno avuto necessità negli scorsi due anni dell’assistenza dei medici delle Usca, un intervento che ha evitato l’ospedalizzazione di molti di loro, in un momento di grande sofferenza dei presidi ospedalieri.

Venerdì, 8 luglio 2022