Ha lottato sino all’ultimo, sottoponendosi ad un trapianto urgente di fegato, ma purtroppo è stato tutto inutile. Giorgio Diana, dentista 46enni di Sanluri, è morto poco più di un mese fa al Brotzu. Un dramma, Diana era molto conosciuto e aveva tanti amici. E sono stati proprio loro ad organizzare, due settimane fa, un concerto in sua memoria a Selargius. Una serata per ricordarlo e per raccogliere fondi per i trapiantati più bisognosi. Missione compiuta, come racconta il presidente della Prometeo Aitf Onlus Pino Argiolas: “Grazie, Giorgio, per aver guidato da lassù questo ultimo gesto di bontà. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un bellissimo concerto che si è tenuto a Selargius, per ricordare Giorgio, un giovane dentista trapiantato di fegato in urgenza, che purtroppo non è sopravvissuto al difficilissimo intervento. Gli amici di Giorgio che hanno organizzato il concerto hanno fatto una donazione alla nostra associazione della cifra versata dagli spettatori con il biglietto d’ingresso, tolte le spese vive”.

“La cifra donata è importante, sono 2100 euro che, come associazione Prometeo Aitf, metteremo a disposizione dei trapiantati più sfortunati che hanno bisogno di una mano d’aiuto”,spiega Argiolas. “Un grazie alla famiglia che ha donato i organi, e un grazie di cuore a tutto il personale sanitario che ha reso possibile la donazione, e a quello del trapianto di fegato che non si è risparmiato per cercare di salvarlo”.

