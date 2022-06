Le critiche dei sindacati sullo stato della sistema sanitario e sulla mancanza di dialogo con i vertici della Asl di Sassari, espresse durante l'assemblea dei delegati la scorsa settimana, non sono piaciute al direttore della Asl 1 Flavio Sensi, che ha inviato una pec di diffida alle segreterie generali e della sanità di Cgil, Cisl e Uil dando loro 10 giorni di tempo per ritrattare le dichiarazioni apparse sulla stampa e minacciando altrimenti querele con tanto di richiesta risarcimento danni.

La mossa, però, non ha fatto altro che inasprire ancor di più i già difficili rapporti tra le parti, tanto che i sindacati rispondono proclamando uno sciopero generale. "Dopo quanto avvenuto ad opera della Asl di Sassari e del direttore generale Flavio Sensi, il nostro senso di responsabilità ci porta, nell'interesse delle lavoratrici, dei lavoratori e di tutta la collettività ad avviare le procedure per lo sciopero, che abbiamo inviato alle aziende coinvolte, alle istituzioni, agli organismi competenti, alla Prefettura di Sassari", spiegano i sindacati.

Sensi nella sua lettera di diffida contesta le accuse di mancanza di relazioni sindacali, sostenendo che "tali dichiarazioni risultano lesive dell'immagine dell'Azienda in quanto gratuitamente denigratorie". Minaccia che non spaventa i sindacati: nei prossimi giorni faranno un sit-in davanti alla sede della Asl 1, a Sassari, e comunicheranno la data dello sciopero generale, con una sola richiesta: le dimissioni del dg Sensi.

Fonte: Ansa Sardegna

