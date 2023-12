Degustazioni e musica a Monserrato per l'apertura del parco dell'ex cimitero

Non poteva passare in sordina l’inaugurazione della mega area green che da oggi potrà essere a disposizione, 24 ore al giorno, dei cittadini: ben videosorvegliata, non avrà barriere e orari stabiliti per accedervi, bensì sarà sempre usufruibile per giochi, passeggiate in relax e allenamenti, poiché è presente anche una pista per gli appassionati della corsa e della camminata al riparo dalle macchine. Sino all’ultimo non era sicuro che l’inaugurazione si svolgesse oggi: solo due giorni fa, l’annuncio ufficiale da parte del sindaco attraverso i social e una piccola anteprima di come si presenta oggi, dopo la riqualificazione, l’area dove un tempo riposavano i morti.

“Siamo molto emozionati per quest’opera che abbiamo realizzato a tempo di record, noi continuiamo a fare e non a parlare. Un lavoro difficile – spiega il vicesindaco Raffaele Nonnoi, anche assessore ai lavori pubblici – perché abbiamo rilevato un’area che era una discarica di detriti e, una volta ottenute tutte le autorizzazioni previste, siamo partiti subito con il progetto. Quando sono arrivato, il sindaco mi ha dato questo obiettivo poiché i cittadini attendevano da decenni che la zona fosse riqualificata, che risplendesse nuovamente la luce”. Un piccolo “Central Park”, insomma: “Questo, comunque, e è solo uno dei tasselli del progetto completo di riqualificazione generale che ha in mente questa amministrazione, ci mettiamo il cuore e sono sicuro che avremo tante soddisfazioni”.

Anche un’area eventi sarà presente nel mega parco arricchito con alberi e panchine.

Ignazio Tidu, presidente della commissione lavori pubblici: “È stato uno dei punti che ci siamo prefissati sin dal 2016, io in quell’area ho giocato da bambino e questa giornata la vivo con un’emozione che mi esula da presidente e consigliere. C’era una cappella con delle lapidi accatastate, pericoloso per noi, ora i bambini potranno giocare in sicurezza, da non credere come è stato trasformato”. Non solo: i piccoli cittadini con le macerie accatastate formavano un labirinto dove poter sfrecciare in bicicletta: “Bei ricordi, a modo nostro ci siamo divertiti tanto”. Ora i detriti sono solo un ricordo: da oggi tutto cambia, “la città di Monserrato meritava questo parco” aggiunge Locci.

Oltre al buon cibo, la banda musicale suonerà in onore dell’evento, seguiranno i “Non Soul Funky” e Manu dj.