Continuano con la “Festa del Vino” gli appuntamenti della rassegna “Domenica a Corte”, in programma presso Palazzo Doglio a Cagliari il 20 Novembre 2022 dalle 12 alle 19.

Dopo il grande successo della Festa della Birra, ecco un nuovo, imperdibile evento d’autunno in città per tutti gli amanti del buon vino, organizzato in partnership con la Cantina Argiolas, Sella & Mosca, Tenute Faragò, Cantina Santadi e Olianas. Una giornata dedicata al vino e al buon cibo con le proposte di streetfood a cura dei ristoranti della Corte, accompagnata dalla musica live di Riccardo Mannai, Roberto Siddi e Tixi. In programma, inoltre, per tutta la durata dell’evento, un ricco programma di intrattenimento e animazione con giochi e attività per i più piccoli.

La Festa del Vino alla Corte Doglio è aperta a tutti. La formula, al prezzo di euro 15,00, prevede un percorso di degustazione di 5 vini a cura delle aziende vinicole partecipanti alla giornata

