Ha cercato di forzare una decina di auto in piazza del Carmine a Cagliari, passando da una macchina all’altra senza nessun problema. Un episodio che contribuisce, purtroppo, ad aumentare il degrado nell’ex salotto buono della città. Il balordo è entrato in azione ieri notte, come testimonia il video spedito alla nostra redazione da una donna, impegnata a cercare un parcheggio. Nel filmato si nota che il balordo indossa una felpa gialla e ha il volto parzialmente coperto da una mascherina.

Portiera dopo portiera, alla fine non è riuscito ad aprirne nemmeno una, fortunatamente, e si è allontanato dalla piazza.