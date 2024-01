Decine di donne aggredite a Cagliari: “Fermate il maniaco incappucciato”

“Maniaco incappucciato: il Comune chieda un intervento a Prefetto e Questore”. Arriva in consiglio comunale il caso del maniaco seriale autore di decine di aggressioni a sfondo sessuale negli ultimi anni in città. Nel 2023 si sono verificati in città diversi episodi di molestie, con vittime giovani ragazze, in particolare studentesse. Gli episodi si sono verificati in diverse zone della città come il parco di San Michele, Tuvumannu, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, San Michele e le zone intorno alla via Koch e via Newton

Tutte le donne coinvolte hanno fornito una descrizione simile del molestatore, facendo per questo pensare ad un maniaco seriale, ma ad oggi non si hanno ancora notizie di risultati delle indagini condotte dalla polizia e dai carabinieri, a seguito anche delle segnalazioni fatte dalle ragazze vittime di questi episodi

Così le azioni del molestatore hanno destato e destano ancora grande preoccupazione per l’incolumità delle ragazze in città. I consiglieri Pd Fabrizio Marcello e Marco Benucci, chiedono al sindaco e alla giunta di conoscere quali azioni sono state intraprese o si intende intraprendere per porre fine agli episodi di molestie nei confronti delle giovani, in particolare delle studentesse universitarie, anche di concerto con il Prefetto e il Questore di Cagliari.