Decimomannu, si arrampica sul balcone del sindaco e porta via la bandiera arcobaleno

Si arrampica sul balcone dell’ufficio del sindaco e porta via la bandiera arcobaleno che rappresenta la pace e i diritti di tutti gli esseri umani. La sindaca Monica Cadeddu: “Caro “fenomeno” sappi che lunedì la bandiera arcobaleno riprenderà il suo posto e soprattutto che la clemenza avuta in questa occasione non è ripetibile. Quindi fattene una ragione, se quei colori non ti piacciono non guardarli, se non ti senti rappresentato sei liberissimo di non esserlo, ma il Comune di Decimomannu non indietreggia davanti a chi non vuole riconoscere la libertà del suo prossimo”. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa e solo oggi la sindaca ha deciso di commentare l’accaduto: “Ho aspettato qualche giorno per far passare il malumore relativo a un grave episodio accaduto”. Se la bandiera arcobaleno non è più presente sul balcone dell’ufficio del Sindaco è perché “qualche “temerario fenomeno” ha visto bene di arrampicarsi e portarla via.

Fatto gravissimo perché si tratta di violazione di edificio pubblico, che nel codice di procedura penale dice fino a tre anni di reclusione.

Le telecamere presenti nella struttura comunale ovviamente hanno ripreso questo fenomeno che ha rischiato pure di farsi seriamente male se fosse caduto durante la sua impresa”. La decisione dell’amministrazione comunale è quella “di essere clementi, perché magari questo “ardito fenomeno” ci ripensa e prova anche ad aprire la mente. Lungi da me contestare chi non la pensa come noi, i diritti delle persone non si devono assolutamente calpestare quindi sono consapevole, anche se lo trovo abominevole, che siamo ancora lontani da quel concetto di libertà che dovrebbe essere normale e non da rivendicare”.