Decimomannu, migliaia di persone per la festa di Santa Greca

Un momento tanto atteso per i decimesi, e non solo, che ogni anno, richiama i devoti nel centro del paese. Una santa molto amata ma anche un momento di ristoro per i tanti ambulanti e per le attività commerciali grazie anche al programma civile che si svolge parallelamente a quello religioso. Le aspettative sono state confermate, ieri, sin dalle prime ore del mattino, una fiumana di persone ha preso parte a tutti gli appuntamenti: la solenne processione con la partecipazione dei gruppi folk dei vari centri isolani e i tradizionali fuochi d’artificio che hanno brillato per mezz’ora. Si è registrato un piccolo inconveniente durante lo spettacolo pirotecnico, nel parco comunale, luogo dove sono stati sparati i fuochi, si è sviluppato un incendio prontamente spento da una squadra di volontari.

Oggi la festa prosegue, questa sera un altro imperdibile appuntamento con Prezioso, Marvin, Lucente e tanti altri alla consolle.