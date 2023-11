Decimomannu, lotta all’abbandono dei rifiuti: in arrivo le telecamere

Decimomannu – La polizia locale si rinnova, più agenti, un nuovo regolamento per gli armamenti e prossimamente verrà istituito il Corpo di Polizia Locale. La sindaca Monica Cadeddu: “Ci sarà anche uno stanziamento che servirà ad acquistare nuove tecnologie per la lotta all’abbandono dei rifiuti. Questo ci hanno chiesto i cittadini e le attività commerciali in campagna elettorale, durante i nostri incontri, siamo determinati a rispettare gli impegni presi”. Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per gli armamenti della polizia locale, “stiamo iniziando un percorso di rinnovo per arrivare ad istituire il Corpo di Polizia Locale”.

Dal 15 novembre sono entrati in servizio due nuovi agenti che permetteranno di iniziare ad avere un servizio su strada e di viabilità più puntuale, considerato che le risorse umane non erano sufficienti e il settore era evidentemente sotto organico. “Inoltre – prosegue la sindaca – stiamo prevedendo come anticipato prima l’armamento.

Il ruolo e la funzione della polizia locale è in continua evoluzione, abbiamo ritenuto necessario approvare il regolamento per l’armamento anche in virtù delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza attribuite ex lege alle polizie locali”. Un centro che richiama migliaia di visitatori ogni anno grazie agli eventi proposti soprattutto in prossimità e durante i festeggiamenti in onore di Santa Greca: “Ciò, ci permetterà di avere in servizio i nostri agenti anche in orari notturni in occasione di manifestazioni, che siano essi grandi o piccoli eventi, garantendo un adeguato equipaggiamento del personale ma anche una maggiore sicurezza dei cittadini.

Abbiamo valutato anche necessità future, date dai progetti in essere, come lo spazio dedicato ai grandi eventi, motivo per il quale dobbiamo farci trovare pronti sotto tutti gli aspetti organizzativi, compresa la sicurezza”. Il potenziamento avverrà anche attraverso i nuovi automezzi che verranno messi a disposizione dal Comune “e renderemo più efficiente la polizia locale potenziando tutte le attività connesse al delicato ruolo di questo settore”. Tante novità, insomma, al fine di assicurare ai cittadini una maggiore sicurezza.