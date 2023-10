Decimomannu, festa di compleanno al parco: bottiglie e bicchieri ovunque, due bambini chiedono alle mamme guanti e sacchi per ripulire

Decimomannu – Festa di compleanno al parco, bottiglie e bicchieri sparsi ovunque, due bambini chiedono alle mamme guanti e sacchi per ripulire “dall’immondizia lasciata dai ragazzi un po’ incivili”. La sindaca Monica Cadeddu: “Quando dare grandi lezioni sono i piccoli vuol dire che c’è ancora speranza”. A raccontare l’accaduto è la mamma di uno dei due bambini che racconta: “Ed è così che ieri sera mio figlio rientra arrabbiato nero dal parchetto dove tutti i giorni gioca con i suoi amichetti, mi chiede guanti e buste, a quanto pare la notte scorsa dei giovanotti hanno festeggiato un compleanno e hanno visto bene di non ritirate bottiglie, bicchieri, forchette, cartoni di pizza sparsi ovunque. Così il mio piccolino di 8 anni insieme ad un altro amichetto hanno ripulito il parco “Serafini” dall’immondizia lasciata da ragazzi un po incivili”. Un invito ai ragazzi che sabato notte hanno fatto festa: “Pensate anche che vanno tanti bambini a giocare cercate di ripulire e soprattutto evitate di spaccare bottiglie in vetro, grazie. Spero serva a sensibilizzare”. Il gran gesto non è passato inosservato e Cadeddu elogia i piccoli cittadini virtuosi pubblicamente: “Samuele e Paolo hanno voluto i guanti e la busta perché il “loro parchetto” era tutto sporco e non potevano giocare.

Ci vorrebbero molti più Samuele e Paolo. Grazie da tutta l’Amministrazione Comunale e dalla Comunità decimese”.