La Sardegna sorride con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Decimomannu, in provincia di Cagliari, ha messo a segno un 8 Oro da 30mila euro. Si tratta di una delle vincite più grosse in paese negli ultimi anni: nel 2014, con il SuperEnalotto, uno scommettitore aveva vinto poco più del doppio, settantamila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi dall’inizio dell’anno.