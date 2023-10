Decimomannu, 45enne scappa dopo un incidente: dovrà scontare altri 4 mesi ai domiciliari

Il 18 ottobre, a Decimomannu, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione ad una ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, hanno tratto in arresto un 45enne del luogo, che deve scontare una pena residua di mesi quattro di reclusione per la fattispecie di cui all’art. 189 c 6 d.lvo 285/1992 C.d.S., perché in occasione di un incidente con danno alle persone non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi. Al termine delle formalità, l’uomo è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.