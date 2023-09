Decima vittima della strada in Sardegna: investita dalla sua stessa auto

Cronaca Morto un automobilista

Nuoro

Morta una donna

Si allunga ancora la scia di sangue lungo le strada sarde. Nella serata di ieri si è registrata la decima vittima nell’arco di appena una settimana, a causa di un singolare l’incidente: una donna è stata investita dalla sua stessa auto ed è morta.

Originaria di Seulo, ma residente a Cagliari, si chiamava Elena Murgia, aveva 63 anni, era pensionata.

La tragedia si è verificata poco dopo le 18.30 a Seulo, in una stradina intercomunale per Villanovatulo.

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri della compagnia di Tonara, Elena Murgia era con un’amica a bordo della sua Kia: dovevano partecipare ad una cerimonia.

La donna è scesa dall’abitacolo, ma l’auto parcheggiata in leggera pendenza non aveva il freno a mano inserito, si è messa in movimento e l’ha investita.

La donna è morta sul colpo: il personale del 118 ha tentato di rianimarla più volte senza riuscirci.



Nella stessa giornata di ieri un altro incidente sulle strade sarde. Un automobilista di 58 anni, Gaspare Casu, di Siniscola era morto nella periferia del paese.

L’uomo stava percorrendo il prolungamento di via Mazzini, quando ha perso il controllo della sua utilitaria Ford. L’auto ha sbandato e è ribaltata lungo la cunetta.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorsi Giuseppe Casu era già morto.

Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge e inviato un rapporto alla Procura della Repubblica di Nuoro.

E’ questa la nona vittima della strada in Sardegna in neppure una settimana.

