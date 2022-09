Debussy e Brahms al Lirico di Cagliari per MusicAlFoyer - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - MusicAlFoyer, la rassegna di musica da camera del Teatro Lirico di Cagliari, riprende dopo la pausa estiva. Protagonista martedì 12 settembre, alle 20.30, è il duo composto dal violinista Roberto Castellani e la pianista Mayumi Ogawa. Interessante il programma che parte dalla Sonata in sol minore per violino e pianoforte di Claude Debussy per proseguire con Brahms, di cui verrà proposta la Sonata n. 1 in Sol maggiore per violino e pianoforte.

E' il nono appuntamento con la rassegna che si svolge nel foyer di platea del Lirico. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 50 minuti circa. MusicAlFoyer 2022 propone 22 serate fino al 28 dicembre con un programma eterogeneo: dalle pagine barocche ai lieder, dalla musica da camera pura al recital di canto, ancora, le fiabe musicali, l'operetta, il café chantant, le colonne sonore dei film fino al jazz e alla musica contemporanea. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna