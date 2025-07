Dazi Usa-Ue, incontro tra Trump e von der Leyen in Scozia: "Se l'accordo ci sarà sarà più grande di tutti"

(Adnkronos) - Storico incontro oggi, domenica 28 luglio, tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sui dazi nella tenuta da golf del tycoon a Turnberry sulla costa sud-ovest della Scozia. "Sarebbe l'accordo più grande mai fatto" ha detto la von der Leyen. "Se ci sarà l'intesa o meno - dice Trump - lo sapremo tra un'ora", specificando che sono ancora "3 o 4 i punti rimanenti, ma si tratta di equità".

L'Ue spera di ottenere un accordo che disinneschi le tensioni commerciali scatenate dall'imposizione di dazi da parte della casa Bianca, con la minaccia di un dazio generale Usa sui prodotti europei del 30% a partire dal 1° agosto e capitali europee sempre più decise sul ricorso a una lista di contro-dazi da 93 miliardi di euro. Stamattina Trump ha dichiarato alla stampa che le possibilità di un accordo rimangono al 50-50 e che Bruxelles intende "assolutamente" raggiungerlo.

"Nessuno da nessuna delle due parti si sente di dare per scontato che Trump firmerà l'accordo, anche se lui ha definito von der Leyen 'una leader molto rispettata'. Il presidente si è concentrato sul golf nel suo resort sulla costa sia sabato che domenica, rinunciando a una conferenza stampa programmata con i giornalisti che lo seguono nel suo viaggio di quattro giorni", riporta il Guardian. Venerdì il presidente Usa ha detto che ci sono ancora circa 20 punti irrisolti, senza però entrare nei dettagli e definito l'eventuale accordo con l'Ue come "quello grosso"; stando alla testata britannica, Trump ha seguito i colloqui Ue-Usa con molto interesse personale, chiedendo briefing dettagliati prima della visita in Scozia perché vuole essere lui a chiudere l’accordo.

Una delegazione dell'Ue di alto livello è presente oggi in Scozia, anticipando una possibile svolta nei colloqui con l'amministrazione statunitense, seppur con un certo nervosismo. Lo riporta il Guardian, segnalando che il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e il suo staff sono atterrati stamattina all'aeroporto di Glasgow Prestwick per unirsi alla delegazione guidata dalla presidente della Commissione Ue arrivata ieri. C'è anche il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick e il rappresentante per il commercio Jamieson Greer, la cui presenza rappresenta un buon segnale per l'ipotesi di un possibile accordo.

