Dayala Martinez, le struggenti parole d’amore per Mohamed: “Mi scappa la vita all’improvviso”. Il commovente primo messaggio della compagna dell’egiziano Mohamed Said, compagno di vita e di lavoro per tanti anni al Palm Beach, morto oggi a soli 50 anni: “Chiedo scusa se non riesco a rispondere alle vostre telefonate, nè tantomeno a leggere i messaggi, non ho la forza nè la capacità di rispondere in questo momento.. sento solo che se mi scappa la vita è che qualcosa più forte di me mi ha strappato a Mohamed lasciandomi impotente di fronte al fatto di poter fare qualcosa …i funerale saranno organizzati per questa impresa funebre …domattina scriverò altri dettagli”, il messaggio di una donna amatissima a Cagliari per il grande rapporto con clienti e frequentatori del Poetto.