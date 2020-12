Davoli, gestore della ruota panoramica a Radio CASTEDDU: “Domani luci accese per salutare la città”

Cosa succederà quindi alla ruota panoramica? “Ho sempre ripetuto che la mia società rispetterà il contratto fino al 31 maggio, sapevamo che avremmo corso questo rischio, l’avevamo messo un po’ in preventivo. Ora non nascondiamo che stiamo cercando di capire se e quando sarà possibile riaprire e soprattutto se riusciremo. Abbiamo intenzione eventualmente di chiedere una proroga, credo che la città di Cagliari non ha usufruito del tutto della ruota panoramica”.

Diego Davoli il gestore della ruota panoramica al porto di Cagliari ha staccato 60 mila biglietti prima dello stop imposto, domani accenderà le luci per salutare la città. È lì ferma, senza cabine, anche la ruota colpita dalla crisi del covid ha raccontato a Radio CASTEDDU “purtroppo non solo la ruota ma anche tutto il comparto dello spettacolo viaggiante è fermo da molto tempo. È un momento particolare. Dobbiamo resistere, aspettare tempi migliori, speriamo che arrivino al più presto”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a