Davide Martini, 24 anni: muore a Pula in sella alla sua moto che si schianta contro un bus di linea

Pula – Aveva solo 24 anni il giovane centauro che ha perso la vita questo pomeriggio in un tragico scontro frontale con un bus: addio a Davide Martini. Il sindaco Valter Cabasino: “Anche la scorsa settimana abbiamo incontrato le autorità al fine di accelerare i tempi per mettere in sicurezza le strade. Siamo profondamente dispiaciuti per l’ennesima vita spezzata a causa di un incidente stradale”. Percorreva la ss 195 a bordo della sua moto il giovane che ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un pullman: troppo gravi le ferite riportate, il giovane è deceduto poco dopo. Sulla strada è rimasto il suo corpo coperto da un lenzuolo bianco, il quinto oggi, in una domenica da dimenticare. “Ci battiamo affinché le strade vengano messe in sicurezza, di recente abbiamo incontrato anche il Prefetto e le autorità al fine di adoperare le strategie opportune lungo la statale che è teatro di numerosi incidenti. Abbiamo chiesto anche per le fermate dell’Arst, ancora oggi sono lungo la strada senza le protezioni adeguate”. Massimo impegno, quindi, da parte dell’amministrazione guidata da Cabasino che preme al fine di ottenere un piano per la sicurezza delle strade, compresa la ss 195.