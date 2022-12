Oristano

Cantiere nel porto industriale di Oristano-Santa Giusta. Un mese di tempo per osservazioni e opposizioni al piano di una società con sede a Milano

Un parco eolico con 34 grandi torri e gigantesche pale, al largo del tratto di costa che parte da Bosa, prosegue per Magomadadas, Tresnuraghes, Cuglieri, San Vero Milis e arriva sino a Cabras. Il progetto è stato presentato dalla società Regolo Rinnovabili, con sede a Milano.

La società ha chiesto in concessione per trent’anni un’area di mare di quasi mezzo milione di metri quadrati, distante non meno di 19 chiloemtri dalle coste di San Vero Milis e Bosa, e 18 chilometri dall’Isola di Mal di Ventre sul litorale di Cabras.

Prevista l’installazione offshore di 34 aerogeneratori da 15 MW ciascuno, per una potenza nominale complessiva totale installata pari a 510.0 MW, “equivalente al consumo medio di elettricità domestica di circa 550.000 famiglie”.

Secondo quanto si legge nel progetto “una volta installata la turbina eolica sulla sua fondazione galleggiante, l’altezza massima finale sarà non inferiore a 268 m mentre il mozzo sarà ad una altezza non inferiore a 150 m sul livello del mare”.

“E’ stata individuata”, si legge ancora nel progetto della società Regolo Rinnovabili, “un’area logistica delle dimensioni di circa 50 ha, per l’allestimento del cantiere di costruzione della centrale eolica, da ubicare in area del Porto industriale di Oristano, nel territorio comunale di Santa Giusta, avente idonea destinazione d’uso, come previsto dal Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese”.

Il parco eolico avrà un’estensione di 2709 chilometri quadrati e si troverà in una zona di mare con una profondità media di 185 metri. Un cavo lungo 49 chilometri porterà l’energia prodotta sino al porto di Alghero.

I grandi aerogeneratori si vedranno all’orizzonte con un impatto visivo maggiore sul litorale della provincia di Oristano.

La Capitaneria di porto di Porto Torres ha pubblicato il relativo avviso ed entro il 19 gennaio prossimo potranno essere depositate osservazioni e opposizioni al progetto che sicuramente farà molto discutere.

Giovedì, 22 dicembre 2022