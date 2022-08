Davanti al locale con un machete, Daspo urbano per un 30enne - Sardegna

Ha importunato i clienti di uno stabilimento balneare del Poetto, mostrando loro un machete e una volta bloccato dalla polizia ha danneggiato la volante e minacciato i poliziotti. La Divisione anticrimine della Questura di Cagliari ha emesso un Daspo urbano nei confronti di un 30enne.

Il provvedimento è scattato a seguito di quanto accaduto la notte del 14 agosto davanti allo stabilimento del lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena. I giovani che si trovavano all'esterno hanno chiamato il 113 segnalando una persona armata di machete. Arrivati sul posto gli agenti hanno rintracciato il 30enne a bordo della propria auto e perquisendolo hanno recuperato un machete e un coltello da cucina. Il giovane era ubriaco e mentre i poliziotti lo portavano in questura li ha minacciati e ha danneggiato l'auto di servizio.

Il 30enne era così stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamento. Adesso, invece, è scattato anche il Daspo urbano. Per due anni avrà il divieto di accedere dalle 18 alle 7 a tutti i pubblici esercizi e locali del lungomare Poetto e del viale Golfo di Quartu e avrà anche il divieto di sostare davanti ai locali delle due zone.

