Quartu Sant’Elena

L’uomo era già stato allontanato da casa, in attesa del processo per maltrattamenti

Gli avvertimenti ripetuti non sono serviti e ieri sera gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un uomo 66 anni per maltrattamenti nei confronti dei propri familiari.

La polizia è intervenuta dopo la richiesta di aiuto di un giovane, preoccupato per le minacce che il padre violento rivolgeva a lui e a sua madre, invalida.

Gli agenti hanno scoperto che l’uomo – già indagato in passato per gli stessi reati – era stato allontanato dalla casa familiare. In seguito era toprnato e, nonostante il procedimento penale in corso, aveva ripreso gli stessi atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti di moglie e figlio.

Anche in presenza dei poliziotti, che hanno inutilmente di calmarlo, l’uomo ha continuato a minacciare di morte la donna e il giovane. Questo ha fatto scattare l’arresto in flagranza di reato e il trasferimento in una cella del carcere di Uta, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Martedì 22 novembre 2022